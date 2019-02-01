台知名导演钮承泽被地检署以强制性交罪起诉

台湾知名导演钮承泽早前被指控性侵女助理。台北地检署调查后，认为钮承泽违反女方意愿强行侵害，且事后还传LINE向女方致歉，是因性侵后致歉，今天（2月1日）以强制性交罪起诉钮承泽。

据台湾《联合报》报道，检方起诉指出，纵认钮对女方心存男女好感而犯本案、“误认”女方对他也有男女好感或被告于犯罪行为前曾饮酒，均非宽减刑责的正当事由，并请审酌钮事发后历次发言，全然没有意识到自己严重认知偏差以及对女方所造成伤害，事发后又就其犯行避重就轻，试图用“认知不同”卸责，并暗指女方“与有过失”，难认犯罪后态度良好等情，处以适当之刑。

钮承泽去年12月被爆出性侵影片《跑马》女工作人员后，掀起娱乐圈哗然。钮承泽第一时间选择沉默不对事件发表任何意见。

当事人则向记者投诉，性侵事发第一时间到医院验伤，并说明当时状况，并称钮承泽事后道歉且极力想赔偿，答应愿意支付受害者一年60万元（新台币，约2.3万新元）的薪水，但当事人怕这笔费用沦为封口费而拒绝。

当事人也提到，钮承泽并未叫她不要提告，而她也强调提告不代表会污蔑对方，让这起性侵案曝光是想达到“警惕”的效果。

女方控告后，钮承泽于12月7日早上8点半到大安分局说明。经警询后原本要直接复讯，还先请被害人到庭陈述，以利钮到庭后交叉比对说词。岂料，钮承泽走出分局时被大批媒体包围，一阵推挤之下不慎被摄影机敲到头，导致身体不适、情绪激动且有躁郁症状，向检方告假。

钮承泽去年12月10日接受检方侦讯，钮承泽讯后对外说：“我希望她很好，我很喜欢她，我还是会继续保护她。钮承泽已经死了，我已经受到最大的惩罚了，之后我会勇敢面对，只要是我该负的责任，我绝对不会逃避，大家也别急着先把石头丢下来。”