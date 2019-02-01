中国研究团队建立世界首个高仿真乙肝病毒致人肝硬化小鼠模型

中国厦门和浙江两所大学的研究团队宣布建立了世界首个高仿真小鼠模型，可在小鼠体内模拟乙肝病毒（HBV）自然感染诱发的人类慢乙肝肝硬化全过程。

据中国《科技日报》今天（2月1日）报道，厦门大学夏宁邵教授团队和浙江大学附属第一医院李君教授团队历经五年的协同攻关，建立了国际上第一个乙肝病毒致人肝硬化的高仿真小鼠模型，可在小鼠体内模拟乙肝病毒(HBV)自然感染诱发的人类慢乙肝肝硬化全过程，解决了HBV感染与发病机制研究和抗乙肝肝硬化新药研发缺少高质量动物模型的国际性难题。该研究成果于1月30日在国际权威胃肠肝病学期刊《Gut》在线发表。

厦大和浙大的研究人员首先利用免疫缺陷的FRGS小鼠构建了暴发性肝衰竭模型，接着移植人骨髓间充质干细胞（BMSC），最后在小鼠肝内再生出人的肝细胞和多种免疫细胞，成功构建了肝细胞和免疫细胞双人源化的小鼠模型。该小鼠模型感染HBV后，HBV关键指标持续阳性，长期处于慢性炎症状态，并渐进性出现肝纤维化和肝硬化。这是国内外首次利用单种的人BMSC移植实现了人肝细胞与多种免疫细胞在小鼠体内的双人源化，并且高仿真地模拟了人类HBV自然感染和乙肝肝硬化发病过程。

目前，全球由HBV感染引起的慢乙肝患者近2.5亿，其中中国达8000万，每年死于HBV相关疾病的患者达60万，严重威胁人类健康。且至今尚无高仿真模拟HBV感染引起人慢乙肝和肝硬化全过程的动物模型，制约了HBV相关的基础研究和新药开发。