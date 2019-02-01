中共中央网信办：网络短视频“三俗”问题得到有效遏制

中共中央网信办上周在一个座谈会上指出，经过近半年的共同努力，网络短视频“三俗（即庸俗、低俗、媚俗）”问题得到有效遏制，并要各单位强化正能量优质内容生产供给。

据中共中央网信办官网前天（1月30日）发布的消息，1月24日，中央网信办召开网络短视频正能量内容建设经验交流座谈会，听取人民日报等中央主要新闻单位、中央重点新闻网站和主要商业短视频平台在短视频正能量内容建设方面的成功经验、典型案例以及2019年工作设想。中央网信办副主任刘烈宏主持会议并讲话。

会议指出，经过近半年的共同努力，网络短视频正能量内容建设取得了阶段性成果，网络短视频“三俗”问题得到有效遏制，正能量内容的规模和质量得以大幅提升，网络短视频行业生态得到明显改观。会议强调，网络短视频正能量建设是一项系统性、复杂性、长期性的工作，正能量建设有待加强，传播秩序仍需规范。各单位要精心设置议题，提高正能量内容的吸引力、感染力、影响力；要多措并举，强化正能量优质内容生产供给；要突出效果导向，不断提高网络传播实效性；要继续深入推进网络短视频整治行动，维护良好网络生态，营造正能量充沛的“新主流”空间，用健康、优质的精品内容滋养人、鼓舞人、塑造人。会议要求，各单位要总结前期我办组织的“我爱你中国”“我和我的祖国”等主题宣传活动取得的成功经验，并在此基础上，做好春节期间的正能量主题宣传活动，为即将到来的传统佳节营造良好节日氛围。