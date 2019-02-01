习近平：中国政府对使用兴奋剂持零容忍态度

中国国家主席习近平昨天（1月31日）在会见国际奥林匹克委员会主席巴赫时指出，中国政府对使用兴奋剂持“零容忍”态度，并将坚定主办一届像冰雪一样干净、纯洁的冬奥会。

据新华社报道，习近平31日在人民大会堂会见巴赫。

习近平赞赏巴赫和国际奥委会长期以来积极支持中国奥林匹克运动和体育事业发展，并通过体育和奥林匹克运动促进世界和平与发展。习近平强调，中方高度重视筹办北京冬奥会，目前各项工作正在扎实有序推进。我们一定会积极努力，为世界呈现一届绿色、共享、开放、廉洁的冬奥会。希望巴赫主席提出宝贵建议。

习近平指出，全民健身运动的普及和参与国际体育合作的程度，也是一个国家现代化程度的重要标志。中华人民共和国建立70年来，中国人民的健康素质有了很大提高。中国从过去未能参加奥运会，到现在已成为许多奥运项目中的佼佼者，这是中国国运国力发展的重要体现。普及冰雪运动，增强人民体质与中国实现“两个一百年”奋斗目标也是契合的。举办北京冬奥会还将为中国加强体育国际合作提供新的机会。

习近平强调，中国主办冬奥会的理念，同我们共建“一带一路”、推进绿色文明建设和反腐倡廉的努力一脉相承。体育交流正日益成为中国与“一带一路”沿线国家交往的一部分。中国政府对使用兴奋剂持“零容忍”态度，我提倡中国运动员哪怕不拿竞技场上的金牌，也一定要拿一个奥林匹克精神的金牌，拿一个遵纪守法的金牌，拿一个干净的金牌。中国将坚定主办一届像冰雪一样干净、纯洁的冬奥会。

巴赫表示，北京冬奥会筹备工作务实高效，充满活力，给我留下深刻印象。我看到中国运动员正积极备战，场馆建设把奥运遗产和可持续发展很好地结合起来，中国民众对冬季运动充满热情。中国新华社正式成为国际奥委会的合作通讯社，中国中央电视台即将开播奥运频道。我赞同习近平主席所说，体育运动可以促进一个国家的全面发展。相信北京冬奥会的筹备和举行，将推动冬季运动在中国的普及和在世界的推广。中方主办冬奥会理念同国际奥委会是一致的。中方冬奥组委会同国际奥委会的互信与合作令人满意。感谢中方为筹办冬奥会所做的卓有成效的工作。我完全相信中国将举办一届精彩的冬奥会。

孙春兰、杨洁篪、蔡奇、王毅参加会见。