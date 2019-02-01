台湾政坛近期掀起网红热潮，许多政治人物趋之若鹜，各显神通，以不同的表现方式博取网民关注。

在九合一大选受挫的台湾总统蔡英文曾被批离民意太远。她从今年起扩展面簿、“LINE”、“Instagram”等社交平台，更推出“小英去哪里”系列，现身西门町与民互动。

卸任后无官一身轻的前总统马英九发挥幽默天赋，化名“马大九”到书店打工，只为赚钱买毛笔，给民众写春联。

2020总统热门人朱立伦坦言，他在年轻群体中的支持度远落后于柯文哲，因此要学习新沟通方式。



一些政治人物选择上节目蹭热度

民进党主席卓文泰便与已然是网红的“馆长”合作。向来严肃的国民党主席吴敦义也不落人后，开始参与广播节目。他将在农历新年前后开始主持直播。就连曾宣称“不想当网红”的新北市长侯友宜也参与其中。





在不同场合突然出格表演，更显随性。台中市长卢秀燕便在一场介绍年菜的活动上献唱一段新年歌。劳动部长许铭春也首次在会议上高唱江蕙的经典歌曲。这也难怪，新任阁揆苏贞昌督促团队要“接地气”，他几乎每天上传开会实况视频，试图打造“网红内阁”。

个性化与生活化的直播仍最受欢迎。在九合一选举中败选的陈其迈，通过与猫咪“小米”的直播经营阳光暖男形象，成功博取了不少网民关注。





谈到网络直播，怎能不提“南韩北柯”？事实上，台北市长柯文哲是较早利用直播博取支持的政客，可谓网红政治的先行者。他的直率与冷幽默早已深入人心。

能与柯文哲的网红热度相抗衡的，是刚上任的高雄市长韩国瑜。他在九合一选举旗开得胜，外界认为来势汹汹的“韩流”卷走柯P不少热度。





政客抢当“网红”，也引来反思与质疑。前文化部长龙应台感慨：“为什么要每天知道政治领袖们的各种网红演出呢？”也有人质疑，政治人物应当干实事，而非哗众取宠。台湾政坛吹起网红风，到底反映民主越来越成熟，还是相反呢？这就见仁见智了。