指华航片面毁约 台机师工会宣布重启罢工

台湾桃园市机师职业工会指控华航片面毁约且寸步不让，今天（2月1日）召开临时会员代表大会，全数通过重启罢工，也不排除春节发动罢工。

综合台湾《经济日报》、《自由时报》和中时电子报报道，工会指出，罢工形式、规模与发动之时间点等细节，授权理事会进一步规划后近日宣布。此外，工会同时要求交通部与华航公司，必须立即追究责任，撤换过去主导劳资协商却公然毁约、极尽挑衅能事的公司高层主管。

工会在声明中批评华航至今面对舆论避重就轻不敢承认片面毁约的事实。工会表示，1月16日在缺乏官方代表出席下，资方试图以金钱衡量飞安，而对于工会最为重视之疲劳航班改善调整置之不理。

此外，去年8月底劳资双方达成协议中之两项核心诉求，其中一项“劳动条件之变更需与工会事前协商”，但华航资方在去年投票日期间，在完全未告知工会的情况下，单方面调整、删减投票日出勤之给薪方式。资方的态度已将去年8月底的劳资协议视为毫无拘束力之具文。

工会强调，既然华航资方连在桃园市长与劳动局长见证下所签下的协议，都能够任意毁约、完全不当一回事，劳资双方诚信协商的基础，在华航资方践踏下早已荡然无存。基于此，倘若继续要求工会仍须遵循协议、续行协商，实已无任何期待之可能性。

桃园市机师职业工会理事长李信燕表示，劳资问题还在争议期间，去年罢工协商仍未结束，因此工会仍有合法罢工权，因华航原承诺对劳动条件变更将与工会协商，但最近这几个月，公司持续做些小动作，对会员有薪资减损、给付变更未跟工会协商，桃园市长郑文灿面前承诺的事也没做到，疲劳航班调整，只说有遵守法规，丝毫不愿退让，劳资协商已走到死胡同，所以不排除春节罢工。