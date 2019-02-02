中国17省区市非洲猪瘟疫区全部解除封锁

据中国农业农村部消息，当前，全国非洲猪瘟疫情发生势头开始减缓。截至2月1日，全国已有23个省份的92个疫区按规定解除封锁，其中河南、辽宁、浙江、安徽、吉林、云南、上海、湖南、湖北、江西、天津、北京、陕西、青海、四川、内蒙古、重庆等17个省（区、市）的疫区已全部解除封锁。

据人民日报客户端报道，农业农村部有关负责人介绍，2018年12月，疫情发生势头开始出现下降态势；2019年1月新发疫情5起，疫情发生势头进一步趋缓。但同时，由于非洲猪瘟传入和传播渠道多、潜伏期长，目前病毒在中国已形成了一定污染面，传统的生产、流通和消费方式难以短时间内根本改变，传播途径错综复杂，且全球范围内尚未研发出有效疫苗，这些因素相互交织，防控形势仍复杂严峻。

下一步，农业农村部将督促指导各地切实落实防控措施，全力以赴抓好防控工作。一是调整优化现行各项关键防控措施，规范生猪调运监管，督促地方全面禁止餐厨剩余物喂猪，及时规范排查处置疫情，全面开展生猪屠宰环节检测。二是加快实施分区防控，明确防控目标，建立运行协调机制，协同联防联控。三是切实抓好猪肉市场供应，保障春节期间猪肉市场量足价稳，稳定生猪基础产能。四是组织优势科研力量，加大科研投入，加快疫苗和诊断试剂研发进程。五是加强国际合作交流，推动信息共享，严防疫情跨境传播。