广东证监局对董明珠出具警示函：提前发布业绩数据

珠海格力电器股份有限公司董事长董明珠因提前公开披露业绩数据被广东证监局出具警示函。

据一财网报道，广东证监局1月31日对董明珠采取出具警示函措施的决定。

广东证监局称，经查，董明珠作为格力电器董事长，在1月16日下午召开的格力电器2019年第一次临时股东大会上发布了格力电器2018年营业收入和净利润等有关业绩信息，而格力电器在股东大会结束后的当天晚间才发布2018年度业绩预告。上述行为违反了《上市公司信息披露管理办法》相关规定。广东证监局决定对董明珠采取出具警示函的行政监管措施。