“输入内地人才计划”获批来港人数去年升逾11%

香港入境处公布，去年根据“输入内地人才计划”获批来港的个案均有上升，后者增幅达一成，共批超过1万3000个案，较前年上升超过11%。

据香港《明报》报道，入境处长曾国卫昨天（1日）在入境处年度工作回顾指出，去年有41,592名海外专才和企业家，根据“一般就业政策”获准来港，较前年的39,952人增4.1%；另有13,768名中国大陆人透过“输入内地人才计划”获批来港工作，较前年12,381人升11.2%。至于“非本地毕业生留港/回港就业安排”，去年有10,150人获批留港或回港工作，较前年的9331人升8.8%。

除此之外，政府去年6月推出“科技人才入境计划”，透过快速处理安排合资格科技公司，申请输入非本地科技人才来港工作。曾国卫指出，至去年底共收到29宗申请，其中24宗获批，四宗仍在处理，一宗则是申请人自行撤回。申请人来自马来西亚、新加坡、台湾和中国大陆。

去年香港外国记者协会副主席马凯工作签证续期被拒，加上台湾乐队“闪灵”申请来港工作签证被拖延一个月及拒绝，令人关注港出入境政策涉政治考虑。曾国卫指出，入境处审批签证时，是按现行法例及部门自主的专业决定，强调一国两制下入境审批事宜上有自主权，毋须问中央意见，“并无政治考虑”。