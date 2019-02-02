哈尔滨酒店大火调查报告：酒店消防管理极乱 20人被追刑责

中国黑龙江省应急管理厅前天（31日）发布关于去年发生的哈尔滨酒店大火的调查报告，称酒店消防管理极乱，20人被追刑责。

据中国《新京报》报道，应急管理厅发布的《哈尔滨北龙汤泉休闲酒店有限公司“8·25”重大火灾事故调查报告》指出，调查组认定，过火面积400平方米，直接经济损失2504.8万元（人民币，约501万新元）。起火原因是北龙汤泉酒店二期温泉区二层平台，靠近西墙北侧顶棚悬挂的风机盘管机组电气线路短路，形成高温电弧，引燃周围塑料绿植装饰材料并蔓延成灾。

北龙汤泉休闲酒店去年8月25日发生大火，造成20人死亡，23人受伤。

报告指出，2014年9月，哈尔滨燕达宾馆有限公司取得酒店房屋使用权后，在未经规划、住建等相关部门审批的情况下，燕达宾馆法定代表人李艳滨等人在原有五幢单体建筑基础上改扩建和装修施工。改建未将消防设计报公安机关消防机构审核。改扩建过程中，李艳滨在该处注册成立了北龙汤泉酒店。

改扩建建筑内设有火灾自动报警系统、室内外消火栓系统、湿式自动喷水灭火系统、消防水池及稳压设备等。由于日常检修维护不到位，事发时整个消防系统不能正常启动，处于瘫痪状态。

起火后，酒店工作人员仅层层上报领导，均未在第一时间拨打报警电话。酒店厨师报警时，已是酒店发现火情九分钟后，延误了最佳灭火救援时间。

调查报告指出，北龙汤泉酒店消防安全主体责任不落实，酒店自开始建设直至投入使用，始终存在违法违规行为，消防安全管理极为混乱，最终导致事故发生。

经调查认定，哈尔滨“8·25”重大火灾事故是一起责任事故。调查报告对事故有关责任单位和责任人员的处理建议提出，追究李艳滨等20人刑事责任。