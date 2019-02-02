石家庄疫苗“错种”事件：公安已展开侦查 相关部门责任人被问责

中国河北省石家庄市桥西区政府昨天（1日）发布通报称，公安机关已对疫苗“错种”事件展开侦查，相关部门责任人被问责。

据新华社“新华视点”微信公众号今天发布的消息，针对社会广泛关注的疫苗“错种”事件，2月1日晚，河北省石家庄市桥西区政府发布情况通报，公安机关已对涉事汇通社区卫生服务中心负责人进行立案侦查，依法采取刑事强制措施，有关部门责任人被问责。

近日，石家庄市桥西区有家长通过网络和媒体反映，在桥西区汇通社区卫生服务中心为孩子接种疫苗时，发现疫苗被“错种”，原本付费要接种的较高价格的五联疫苗被换成了价格较低的HIB疫苗。

桥西区政府发布的通报称，2019年1月30日上午，桥西区汇通社区卫生服务中心“错种”疫苗事件发生后，引发社会广泛关注。省、市、区立即组成联合工作组，进驻该中心进行调查。专家组迅速赶赴现场，全面指导工作开展。

经初步调查：汇通社区卫生服务中心为区政府购买服务的民办医疗机构，该中心所进疫苗均由区疾控中心配送，质量合格。其中心接种人员错将B型流感嗜血杆菌疫苗（HIB）当成五联疫苗给某儿童进行接种，情况属实。该中心疫苗预防接种工作不规范，管理混乱。

鉴于该中心疫苗接种工作存在的上述问题，桥西区委研究决定，对区疾控中心主任顾文军免职，由区纪委监委进行立案审查；区卫健局党组对区疾控中心免疫规划科科长黄会然免职，给予降低岗位等级处分；区卫健局已责令汇通社区卫生服务中心停业整顿，对疫苗接种人员予以停职，接受调查，封存现有疫苗，保留证据，并由公安、卫生监督部门进行详细调查。

桥西公安分局已对汇通社区卫生服务中心负责人魏静丽涉嫌犯罪立案侦查，依法采取刑事强制措施。

对汇通社区卫生服务中心“错种”疫苗事件给接种儿童及家长造成的伤害和损失，桥西区政府深表歉意，并向接种儿童及其家长表示真诚道歉。

桥西区政府称，将安排专家对该接种儿童进行身体健康监测。为确保在该中心登记接种五联疫苗儿童的健康，将对这些儿童逐一核实接种情况。在该中心停业整顿期间，附近适龄儿童可到裕西社区卫生服务中心和汇通华城卫生服务站进行疫苗接种。

桥西区政府在通报中表示，将深刻汲取教训，举一反三，迅速在全区范围内开展接种单位拉网式排查整治，坚决杜绝类似情况再次发生。进一步详细调查之后，后续调查处理情况将及时向社会公布。