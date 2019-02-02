习近平等中央领导人春节前夕看望老同志

据新华社今天（2日）报道，春节前夕，中共中央总书记、国家主席、中央军委主席习近平等党和国家领导人分别看望或委托有关方面负责党员看望了江泽民、胡锦涛、李鹏、朱镕基、李瑞环、吴邦国、温家宝、贾庆林、张德江、俞正声、宋平、李岚清、曾庆红、吴官正、李长春、罗干、贺国强、刘云山、张高丽和田纪云、迟浩田、姜春云、王乐泉、王兆国、回良玉、刘淇、吴仪、曹刚川、曾培炎、王刚、刘延东、李源潮、马凯、李建国、范长龙、孟建柱、郭金龙、王汉斌、何勇、杜青林、赵洪祝、王丙乾、邹家华、彭珮云、周光召、曹志、李铁映、何鲁丽、丁石孙、许嘉璐、蒋正华、顾秀莲、热地、盛华仁、路甬祥、乌云其木格、华建敏、陈至立、周铁农、司马义·铁力瓦尔地、蒋树声、桑国卫、王胜俊、陈昌智、严隽琪、张平、向巴平措、张宝文、唐家璇、梁光烈、戴秉国、常万全、肖扬、韩杼滨、贾春旺、叶选平、任建新、宋健、钱正英、胡启立、毛致用、王忠禹、李贵鲜、张思卿、张克辉、郝建秀、徐匡迪、张怀西、李蒙、廖晖、白立忱、陈奎元、阿不来提·阿不都热西提、李兆焯、黄孟复、张梅颖、张榕明、钱运录、孙家正、李金华、郑万通、邓朴方、厉无畏、陈宗兴、王志珍、韩启德、林文漪、罗富和、李海峰、陈元、周小川、王家瑞、齐续春、马培华、刘晓峰、王钦敏等老同志，向老党员们致以诚挚的节日问候，衷心祝愿老党员们新春愉快、健康长寿。

老党员们对此表示感谢，高度评价以习近平为核心的党中央团结带领全党全军全国各族人民所取得的历史性成就，对习近平总书记作为党中央的核心、全党的核心表示衷心拥护。老党员们希望全党全国各族人民更加紧密地团结在以习近平为核心的党中央周围，高举中国特色社会主义伟大旗帜，在习近平新时代中国特色社会主义思想指引下，按照党的十九大的战略部署，迎难而上、扎实工作，为决胜全面建成小康社会、夺取新时代中国特色社会主义伟大胜利、实现中华民族伟大复兴的中国梦而努力奋斗。