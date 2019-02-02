进口马铃薯藏手榴弹 港警封锁薯片厂引爆

今天（2日）早上，位于香港将军澳工业邨的卡乐B（Calbee）厂房发现怀疑手榴弹，职员发现报警求助。爆炸品处理课到场协助并准备进行引爆。据悉，疑似手榴弹被泥封住，手榴弹并无撞针，但有重量。

据香港01网站报道，今早9时许，位于将军澳骏昌街9号的卡乐B四洲有限公司香港工场，有职员发现怀疑手榴弹壳藏于由法国运港的马铃薯中，立即报警求助。警方及爆炸品处理课接报迅速到场调查。现场消息指，爆炸品处理课到场即开始准备沙包，消防出动在场戒备。警方在现场将手榴弹安全处理。事件中毋需疏散，无人受伤。引爆其间附近路段一度需要封闭。

据了解，卡乐B职员在进行筛选工作期间，厂房的筛选机发现一个被泥封住的疑似手榴弹，保安主任见状立即报警。警方到场将其拿出，移放到保安室。据知，该手榴弹并无撞针，但有重量。

至12时45分，警方将该手榴弹放到约一米深的渠下，然后堆放沙包引爆，碎片四散。

将军澳警区助理指挥官（行动）警司黄浩瀚指，爆炸品处理课证实，手榴弹为一枚第一次世界大战时期、德国制造的手榴弹，其直径约80毫米、重约1公斤。由于该枚手榴弹曾经投掷，但当时未爆破，因此手榴弹为不稳定的状态，需要即时处理。至12时45分，警方以水压处理方式，成功将其安全爆破。由于手榴弹的外层被泥土包围，警方相信手榴弹与同一批次的马铃薯由法国寄港，经初步调查，暂无证据支持此为刑事或反恐成分。至于为何入境时未能即时检测，就要交由相关部门调查。