网易严选否认裁员30%：招人没停过 持续深入优化团队

网易旗下生活电商平台网易严选被曝出裁员。

据澎湃新闻报道，网易严选2月2日回应称，网络上所谓的“年后裁员30%”、“从1400到900人”等均为不实信息，特此澄清。

该公司称，为了不断迎接市场的挑战，网易严选团队从未停止过引入行业人才，也在持续深入调整优化团队，保持团队高水准业务能力，敬请大家关注相关岗位招聘信息。

此前，有网易员工在社交媒体上晒出解除劳动合同协议书，称网易严选在除夕前通知裁员，年后还会裁30%，预计从1400人裁到900人，程序员400个人要优化一半。

网易严选、考拉等电商业务已经是网易仅次于游戏的第二大营收支柱，网易严选已经是公司战略级业务。

根据网易2018年第三季度的财报，该公司电商业务实现了67.2%的增长，达到44.59亿元，占整个收入的26%。其中，网易严选自2016年4月上线以来业绩一路狂奔，2017年线上交易增长了8倍。

无论业绩好坏，在这轮“寒冬”中，“公司内部调整优化”已经成为2018年末互联网行业的关键词。

此前阿里巴巴、京东、斗鱼、知乎、美团点评都被曝出裁员，但都遭到公司否认，或表示是对人员流动和末位优化，或表示是业务调整。

有业内人士告诉澎湃新闻记者，在“寒冬”对于绩效表现不符合要求的进行优化其实相当划算，因为可以用同样的薪资水平招更加优秀的人才。

眼下，互联网行业正从上半场进入到下半场，企业心态、认知、规划、经营方法，都需要进行调整。

美团点评联合创始人、高级副总裁王慧文曾表示，在互联网上半场，做新业务的成功率很高，即便错了，因为主营业务发展不错，能融到钱，所以试错的成本很容易被主营业务的增长承担。但是当流量红利不再，进入互联网下半场时，如果盲目尝试新业务，会导致大量的资源和人力在试错中消耗。

他建议员工要避免浮躁心态，避免看头衔，要多看自己能力的成长，少看薪资、头衔。不然当潮水退去的时候，就知道谁在裸泳。