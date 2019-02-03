1月财新中国服务业PMI微降至53.6 分析：1月内需放缓明显拖累中国经济

2月3日公布的1月财新中国通用服务业经营活动指数（服务业PMI）录得53.6，较2018年12月微降0.3个百分点，但仍属于较高增速。

据财新网报道，此前公布的1月财新中国制造业PMI回落1.4个百分点至48.3，为2016年3月以来新低。两大行业同步下降，拖累财新中国综合PMI回落1.3个百分点至50.9。

这一走势与统计局PMI并不一致。国家统计局公布的1月服务业商务活动指数为53.6，上升1.3个百分点；综合PMI为53.2，上升0.6个百分点。

1月服务业和制造业需求一升一降。服务业新订单总量继续上升，增速创七个月以来最高；制造业新订单总量则连续两个月下降，且降幅扩大。两大行业综合，1月新订单整体仅小幅增长。

外需回暖是新订单上升的主因。其中，服务业新出口订单量显著增长，增速创14个月新高。受访企业反映，海外客户增加，加上企业加大力度开发海外业务，促进了出口销售。制造业新出口订单也结束九个月下降趋势，升至扩张区间，创下2018年4月以来新高。两大行业外需皆出现改善，带动新出口订单总量十个月以来首次回升。

服务业稳健扩张，带动服务业用工规模继续小幅上升，增速创三个月最高；制造业用工虽然仍处于收缩区间，但收缩幅度为九个月以来新低。综合用工规模结束连续七个月收缩趋势，基本保持平稳。

1月服务业投入成本上升压力减轻，涨幅回落至八个月以来新低，整体仍属温和。受访厂商反映，成本上升主要与原材料价格和薪酬上涨有关。制造业投入成本则连续两个月下降。两大行业综合，投入成本录得三年来最低涨幅。

与成本变化一致，1月制造业出厂价格连续三个月出现下降，且降幅有所加大。服务业继续小幅提高收费水平，涨幅接近于2018年底，综合产出价格连续两个月下降。

两大行业企业对未来12个月的生产与经营前景信心度均出现改善，整体信心度升至五个月高点。服务业信心度仍高于制造业，但与历史数据相比，仍然偏弱。制造业信心度则升至八个月以来高点。调查显示，业界信心主要源于新产品问世与新市场拓展。

财新智库莫尼塔研究董事长、首席经济学家钟正生表示，1月内需放缓明显拖累中国经济，而出口在中美贸易谈判的积极进展之下获得边际改善。中国内需托底政策的效果及中美贸易战的后续演绎，仍然是决定经济走向的关键，考虑到政策并非强刺激，经济下行趋势暂难扭转。