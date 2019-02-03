住建部点名的16城仅厦门房价下跌 六城明确“一城一策”

进入2019年，中国房地产调控正从窗口指导转变为“一城一策”。

据澎湃新闻报道，地方两会期间，多个省份及城市提出房地产调控以稳为主，同时明确提出“一城一策”。据不完全统计，河南省、安徽省以及杭州、宁波、福州、厦门、长沙、成都等城市均宣布“一城一策”。

业内人士认为，房地产调控正从以往的“约谈”等窗口指导转变为城市政府实行“一城一策”，落实地方主体责任更加明确。

2016年11月，中国住建部曾在北京召开全国部分城市房地产宏观调控工作部署会，会上明确北京、上海、广州、深圳、天津、南京、苏州、杭州、合肥、厦门、郑州、武汉、济南、无锡、福州、成都等16个重点城市要把房价稳定在现有水平上。

然而，经过2年的调控，16个热点城市中，仅厦门一城房价下跌。

易居研究院智库中心研究总监严跃进指出，从全国16个热点城市来看，有几个已经提出了一城一策的概念，这也体现了此类城市相对紧凑、相对务实的管控思路。实际上此类城市既然可以成为热点城市，那么实际上市场交易和房价等方面的管控就需要更加谨慎了，因为容易成为标杆性城市。所以各地提出一城一策的概念，其实不是简单地松绑或收紧，还是会有全方位的概念，这也体现了当前楼市调控的严密性和谨慎性。但目标都是一致的，即要促进2019年此类城市的楼市稳定健康发展，并积极落实“房住不炒”的目标。

