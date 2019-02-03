新华社：科创板和注册制试点对市场各方提出更高要求

科创板和注册制试点改革方案近日出炉。中国官媒新华社的报道指出，透过方案，市场各方意识到这项意义重大的增量改革即将给中国资本市场生态带来变化。业界认为，科创板和注册制试点将对相关上市企业和中介机构提出更高要求。对于投资者来说，也意味着需要更专业的投资能力。

据新华社报道，根据改革方案，科创板的发行人和中介机构应确保发行上市申请文件的真实性、准确性和完整性，中介机构应保证招股说明书中与其专业职责有关的内容及其出具文件的真实、准确、完整。发行公司股票的价值判断和投资决策留给市场来决定。

报道指出，科创板上市企业需要更加全面地披露各项资料。在此基础上，由市场对企业的财务指标、科技创新能力、业务发展空间、行业地位等多维度进行考量。因此，注册制试点对上市企业带来了更高的要求，只有真正具备核心竞争力，且拥有广阔发展前景的公司才能够在科创板的发行阶段和二级市场阶段有好的市场表现。

与此同时，保荐企业上市的中介机构如何发挥好“把关人”的作用也将成为重点。在注册制试点下，发行人和中介机构需要对申报文件承担更关键的责任。市场根据各中介机构出具意见的各类申报文件进行投资决策，这就对中介机构的执业质量提出了更高的要求。

业内人士指出，科创板上市企业大部分具有业务创新的特征，如何合理披露和反映上市企业的创新业务，使申报文件在相关准则和法律法规的基础上真实体现科创企业的价值，需要中介机构具备更强的专业能力。

在华菁证券投行业务负责人魏山巍看来，从成熟市场经验看，中介机构在IPO定价引导方面起着关键作用，与发行人的沟通从始至终贯穿于发行定价的整个流程中。

“科创企业的商业模式不尽相同，无法套用单一和传统的估值模型。中介机构需要更强的行业理解能力、研究能力，从而通过专业的估值方法向市场传递更专业的定价判断。”魏山巍说。

新华社的报道指出，值得关注的是，科创板拟允许发行人保荐机构的相关子公司等主体作为战略投资者参与股票配售，并设置一定的限售期。也就是说，券商保荐企业上科创板，需要和投资者一样拿出真金白银来买所保荐企业的股票，这也是为了让券商更尽责，成为压实中介责任的重要制度设计。

投资者是科创板的重要参与方。上交所相关负责人介绍，科创企业商业模式较新、业绩波动可能较大、经营风险较高，对科创板投资者的投资经验、资金实力、风险承受能力和价值判断能力也提出了更高的要求。

为此，科创板设置了一定的投资门槛：个人投资者参与科创板股票交易，证券账户及资金账户的资产不低于人民币50万元并参与证券交易满24个月，中小投资者可以通过买公募基金等方式参与科创板投资。专家建议，投资科创板需要更专业的行业判断力、风险辨别力，个人投资者由于投研能力等方面的限制，最好通过专业投资机构参与。



