“中国压岁钱地图”出炉 东部沿海地区数额居前列

春节即将来临，“压岁钱给多少”成为中国民众普遍关心的话题之一。2018年的统计数据显示，东部沿海地区的压岁钱数额位居全国前列，福建莆田更以12000元（人民币，下同）冠绝全国，而仅有50元的广东则成为一股“清流”。

据《申江服务导报》微信公众号报道，记账理财APP“挖财”根据其2018年记账数据做出数据统计，结果显示，福建3500元、浙江3100元、北京2900元、上海1600元、江苏1000元，这些省市的平均压岁钱数额位居前列。其中，福建莆田地区更以12000元冠绝全国。而广东则以50元在榜单中垫底。

总体来看，江浙沪地区的压岁钱都在1000元以上。东部沿海地区普遍要比内陆地区高出不少。

数据出炉后，有网民评论说“福建人真有钱”，也有网友表示，在广东即便5元的压岁钱也不会让人尴尬，广东真是压岁钱界的一股“清流”。

另据《维度》和腾讯理财联合调查数据显示，14.51%的人压岁钱支出超5000元。其中99.31%的85后都表示，春节期间要发压岁钱。

《申江服务导报》微信公众号提醒民众，过年总少不了各种开支，但应量力而行，别让“压岁钱”成为过年的负担。