北京原常务副市长李士祥被开除党籍 为求仕途顺利搞迷信活动

据《新京报》报道，日前，中共中央纪委国家监委对北京市政协原党组副书记、副主席李士祥严重违纪违法问题进行了立案审查调查。

经查，李士祥理想信念缺失，思想滑坡蜕变，把党和人民赋予的权力变为谋私的工具，扭曲政商关系，大搞权钱交易，通过为私营企业主谋取巨额利益，直接或通过其近亲属非法从中获利；利用职务便利在职务晋升和职工录用等方面违规为他人谋取利益，非法收受他人财物；不按规定报告个人有关事项，收受礼品、礼金；为求得仕途顺利，搞迷信活动。

李士祥严重违反党的政治纪律、组织纪律、廉洁纪律、工作纪律、生活纪律，构成职务违法并涉嫌受贿犯罪，性质严重，影响恶劣，应予严肃处理。依据《中国共产党纪律处分条例》《中华人民共和国监察法》等有关规定，经中央纪委常委会会议研究并报中共中央批准，决定给予李士祥开除党籍处分；按规定取消其享受的待遇；终止其北京市第十二次党代会代表资格；收缴其违纪违法所得；将其涉嫌犯罪问题移送检察机关依法审查起诉，所涉财物随案移送。

2018年9月15日，中纪委国家监委网站消息，北京市政协原副主席李士祥涉嫌严重违纪违法，目前正接受中央纪委国家监委纪律审查和监察调查。

李士祥长期在北京工作。曾历任朝阳区区长，北京市委常委、朝阳区委书记、直属机关工委书记、秘书长、常务副市长等职。2017年转任北京市政协副主席，一年后卸任。