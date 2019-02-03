王毅：中方愿与日方一道 推动中日关系健康顺利向前发展

中国国务委员兼外长王毅2日在北京会见来华出席中日安全对话和外交当局定期磋商的日本外务审议官森健良。

据中新社报道，王毅表示，去年习近平主席同安倍首相多次会晤，为中日关系改善发展指明方向，两国总理实现互访，中日关系重回正常轨道。两国在各个领域的合作也呈现出新气象。这一局面来之不易，双方应努力避免出现新的波折。为此，要恪守中日四个政治文件，切实维护两国关系政治基础。同时，要与时俱进，不断为两国关系注入正能量，把中日达成的“互为合作伙伴、互不构成威胁”的共识落到实处。

王毅指出，2019年对中日双方来说都是重要年份，中方愿与日方一道，增进互信，减少疑虑，避免误判，推动中日关系沿着正确轨道健康顺利向前发展。中日是近邻，都是重要经济体，在当前充满不确定性的国际形势下，确保双边关系的稳定发展，也有利于中日在国际和地区事务中开展协调合作。

森健良表示，很高兴日中关系重回正轨并取得积极进展，此次来华与中方进行的安全对话和外交当局磋商富有建设性，也取得积极成果。日方珍惜当前日中关系改善发展势头，愿同中方一道，落实好两国领导人共识，加强各领域交流合作，增进人文交流，为两国关系进一步发展做出努力。日方愿同中方加强协调合作，共同为维护地区和平与稳定做出贡献。