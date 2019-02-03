台法务部研拟酒驾致死比照故意杀人修法 蓝委肯定其正面回应

据自由时报报道，台中市昨（2日）发生酒驾累犯再肇事，造成两名机车骑士身亡，台法务部将研拟朝向比照故意杀人的可行性修法。立法院国民党团总召江启臣表示，法务部总算作出正面回应，将持续要求行政部门拿出具体行动，请法务部加快提案，列为优先法案。

江启臣表示，这几天许多立委都提出对酒驾的意见，他也认为应增列无期徒刑与死刑为法定刑，毕竟看到受害者父亲痛彻心肺的嘶吼控诉，有谁还能无动于衷，呆若木鸡？立院国民党团已整理党籍立委酒驾相关法案，列为新会期优先法案，尽速回应社会期待与要求。

江启臣强调，刑罚只是重要吓阻手段之一，真正的目的是要成功达到“酒后不开车”的效果，彰显社会对“酒驾零容忍”的态度，提高社会预防酒驾的警觉意识。

江启臣认为，除了提高罚则外，他将要求行政部门研议，酒驾者须穿上酒驾警语背心，强制社会服务，从中获得反省，亦透过酒驾者社会服务的“既视感”，加强社会宣导警示。

江启臣说，法务部总算做出正面回应，准备将酒驾杀人朝向“故意杀人罪”方向修正，并且考虑没收酒驾犯行者车辆，他将持续要求行政部门拿出具体行动，如果朝野对此有共识，请法务部加快提案，更请行政院列为优先法案，让法案在最快时间通过。