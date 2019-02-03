上海学校寒假作业涉黄 “扫黄打非”部门严厉查处

据中国“扫黄打非”工作小组办公室官方微信消息，针对上海民办中芯学校英语寒假作业出现涉黄信息问题，上海市文化市场行政执法总队、浦东新区教育局3日公布该案件处理情况：经查，上海东方激光教育文化有限公司不具有出版物出版资质；《寒假作业英语（NJ）[八年级]》经上海市新闻出版局鉴定系含有违禁内容、夹杂淫秽内容的非法出版物。

据中新网报道，上海市教委要求进一步加强教辅材料使用管理。同时，上海市文化市场行政执法总队依法对上海东方激光教育文化有限公司擅自从事出版业务的违法行为予以取缔，没收所有已查扣涉案出版物并继续追缴尚余的少量涉案出版物，并处罚款；对当事人发行含有禁止内容的出版物的违法行为，吊销其《出版物经营许可证》。对涉案的印刷单位上海长城绘图印刷厂和发行单位上海联辰图书有限公司将依法另案处理。

上海市浦东新区教育局对民办中芯学校予以行政处罚，确定该校年检不合格，核减年度招生计划；责令该校董事会对校长等3名责任人依法依规作出严肃处理。另经排查，罗山中学有教师擅自订购涉案教辅，浦东新区教育局已对校长等相关责任人给予党纪、政纪处分。

上海市教委部署要求各区教育局切实履行教辅材料进校园的管理责任，建立完善学校教学用书备案制度，确保所有学校都必须使用目录内教材；各学校要切实承担起教辅材料使用管理的主体责任，严格执行教辅材料选用的相关规定。市教委将加大对教辅材料进校园的检查与督导力度，一旦发现违反规定的情况，将严肃处理责任单位和人员，并将处理结果记入校长教师诚信档案。

据媒体报道，在上海中芯学校一本名为《时刻准备着》的八年级英语寒假作业中，第22页“轻松一笑”板块出现一则名为“Mommy’s Washcloth（妈妈的毛巾）”的笑话。该笑话不仅提及成人私密部位，还描述文中小男孩发现父亲和女仆出轨的具体画面。对于该笑话，学生需要在下方空白处写上自己的阅读感悟。

1月24日，上海市浦东新区教育局发布通报称，中芯学校在使用教辅材料方面管理混乱、严重违规，责令中芯学校立即停止使用、收回封存该教辅材料，并对相关责任人严肃查处。