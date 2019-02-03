台湾总统大选 朱立伦：从不觉得非我莫属

表态参选下届台湾总统的朱立伦今天（3日）出席春节活动是强调，“从来不会觉得非我莫属、也没有觉得要舍我其谁”，他也两度强调只要2020年国民党能胜选，任何情况都是开放的，未正面回答是否会跟韩国瑜搭配。

据中时电子报报道，朱立伦说，他的目标很明确，就是国民党一定要赢，不是为了个人或政党，而是为了整个中华民国和台湾，一定要重振台湾经济、改善两岸关系，让民众过好日子、下一代更有希望，两度强调“一定要赢”，提名一定要提能够胜选的候选人。

“我从来不会觉得非我莫属、也没有觉得要舍我其谁！”朱立伦强调，自己目前受到许多民众鼓励跟支持，一定会全力以赴、全力加油，而韩国瑜是党内目前最重要的地方首长，他也认同韩的重要性，能理解民众对他的支持，相信韩国瑜跟他一样的心情，不是为了个人胜选、也绝不是为了一个党，而是为了台湾。

对于是否会跟韩国瑜搭配竞选，朱立伦表示，为了2020年国民党胜选，任何的情况都是开放的，现阶段是连初选都还没有开始，没有去强调搭配的问题，或是强调谁配谁，笑说：“套句韩市长讲的话，先好好过个年，大家先不要想太多！”他们都会全力以赴，一起努力加油。