上海一车辆失控冲上人行道 台湾旅行团一死九伤

台湾雄狮旅行团今在上海发生意外，当时该团约有32人，团员步行人行道上时，一辆车失控冲撞人行道，造成10名台湾旅客受伤，其中一人抢救不治，另三人重伤，六人轻伤。

据此前报道，事发地点是上海市黄浦区徐家汇路打浦路口，经警方初步调查，肇事驾驶是31岁赵姓男子，是上海人，他今天驾驶个人轿车送女友上班，途中行驶至该路口时，因操作不当致车辆失控撞到路边行人，造成10名路人受伤。经送医救治，其中一人抢救无效死亡。目前，肇事赵男已被警方控制，事故原因正在进一步调查中。

根据《苹果日报》报道，雄狮旅行社证实有该起车祸，雄狮旅行社表示，经查是雄狮办理2月2日出发的南京涵碧楼江南全览8日游之团体，共计31名旅客及领队一名，今上午按原订计划行程，团员在人行道上步行前往上海泰康路田子坊景点途中，于上海市徐家汇路与打浦路路口，31岁赵姓男子驾车失控冲撞至行人道上，造成本团共10名旅客伤亡的意外事故。

雄狮表示，经查有一名王姓团员于车祸现场已无呼吸心跳经送医抢救不治、一名团员重度伤害已紧急进行开刀、两名团员中度伤害已入院治疗但无生命危险，其余六名旅客轻伤，所有伤者已于上海当地医院接受治疗，轻伤旅客经医院诊疗均可出院。

另据《自由时报》报道，雄狮旅游指出，已启动紧急事故救援机制，已派遣当地主管数名赶赴事故当地及医院提供必要协助，并同步联系在台家属，将协助伤亡旅客家属前往中国大陆处理善后，上海当地旅游局及上海台办均已派员协助，并将妥善协助受伤旅客救助及医疗事宜，其余旅客则安排人员带领继续原定行程。

雄狮旅游强调，针对这次意外事件造成旅客伤亡，甚感遗憾，将以确保旅客权益为第一优先，提供伤亡者及家属一切必要协助，希望将伤害减至最轻，此外，针对肇祸驾驶，也将协助旅客追究后续民刑事责任。