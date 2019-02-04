中国发改委：做好春节和全国两会期间市场保供稳价工作

据新华社今天（4日）报道，中国国家发展改革委日前发出通知，要求各地价格主管部门切实加强2019年春节和全国“两会”期间市场保供稳价工作，保持重要商品市场和价格总体稳定，保障群众基本生活，为全国各族人民度过欢乐、祥和、安宁的节日，为全国“两会”的胜利召开营造良好的市场价格环境。

通知要求，各地价格主管部门要密切跟踪粮油肉禽蛋菜奶等生活必需品以及交通运输、旅游等服务市场和价格变化，特别是高度关注猪肉及牛肉、羊肉、鸡肉等肉禽价格走势，加强市场价格监测，及时发现苗头性、倾向性、潜在性问题并迅速预警。一旦遭遇恶劣天气或突发事件，第一时间启动价格应急监测，加大监测频次，及时掌握和报告市场价格动态。

通知强调，各地价格主管部门要积极会同相关部门，深入生产和市场一线，充分了解重要民生商品产供储销情况，强化市场调节，加强组织调度，做到心中有数。重点加强猪肉市场保供稳价，主销区积极做好产销对接，必要时及时投放储备、对流通环节进行补贴，确保猪肉市场供应和价格总体稳定；加强粮油市场价格调控，大中城市落实好小包装成品粮油政府储备制度，确保必要储备规模，一旦出现市场异常波动苗头，及时组织投放；加强蔬菜产销衔接，北方大中城市做好冬春蔬菜储备调节，存在季节性供应紧缺风险的城市结合当地情况做好储备调节准备。可能遭遇恶劣天气影响的地方，统筹做好市场保供稳价工作预案，确保重要民生商品不断档脱销、价格总体稳定。

通知要求，各地价格主管部门要积极配合市场监管部门，加强旅游、生活必需品、交通出行等重点领域价格监督检查，加大对商场超市、农贸市场等与群众节日消费密切场所的价格监管力度，督促经营者守法诚信经营；严厉打击操纵市场价格、囤积居奇、哄抬价格、串通涨价、捆绑销售、价外加价等违法违规行为，依法曝光价格违法典型案件，规范市场价格秩序，维护良好市场环境。

通知强调，各地价格主管部门要认真执行社会救助和保障标准与物价上涨挂钩的联动机制，根据当地物价走势特别是生活必需品价格上涨情况，提前落实价格临时补贴资金，做好发放准备。一旦达到启动条件，迅速启动联动机制，及时发放价格临时补贴，有效保障困难群众基本生活。