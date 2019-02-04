最高法：以司法改革不断推进人民法院队伍建设

中国最高人民法院副院长李少平近日表示，要以问题为导向扎实推进司法改革，通过司法改革促进审判工作，推进队伍建设。

据新华社报道，李少平表示，人民法院司法改革就是要让审理者裁判，让裁判者负责，改变“审者不判，判者不审”的问题，确立法官的办案主体地位，还权于法官和合议庭。但是，改革不能从一个极端走向另一个极端，放权不能放任，审判权必须依法接受监督，在监督下运行。

他说，司法责任制就是要将法院负责与法官负责结合起来，各级法院审判委员会、合议庭和院长、庭长要对法院的案件质量担负责任，不断健全员额制和司法责任制，不断提升员额法官和全体法院队伍的审判工作水平。特别是重大、疑难、复杂案件，要依法依规充分发挥院庭长的审判监督管理职责，坚决防止错案发生，该提请审判委员会讨论决定的，依程序提交。人民法院的司法裁决，要体现公平正义，决不能空洞道理讲一堆，最终的裁判与常识常理相背离，与公平正义相去甚远。

李少平同时表示，巡回法庭是改革的“试验田”“排头兵”。要立足巡回法庭的功能定位，研究办案规则，探求司法规律，健全巡回法庭体制机制。要结合巡回法庭队伍的特点，持之以恒加强党建队建工作，从严治党、从严治庭、从严要求、从严管理。要严格遵守各项制度、纪律，主动接受监督，确保工作不出差错，队伍不出问题，自觉维护巡回法庭和人民法官的良好形象。