港珠澳大桥首日免费通行 车流疏落未见人龙

（早报讯） 每逢新春，都有大批内地民众到香港旅游，也有很多香港民众出外旅行。但在周一（4日）的年三十，港珠澳大桥却显得无比冷清。

据东网记者现场观察，经港珠澳大桥往珠海及澳门的汽车十分少，即使这天是大桥首日实施小型客车免费通行，车量依然相当疏落，接驳巴士站也没有人龙，与已往相比场面冷清得多。

深圳人刘先生接受东网访问时说，他中午从珠海经港珠澳大桥乘巴士来港，全程很畅顺，“以前在其他口岸从未试过”。

另一旅客黄先生则说，他从香港经港珠澳大桥往澳门，根本不用排队，“今日最少人过关”。