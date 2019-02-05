除夕北京因燃放烟花爆竹致伤一人 同比下降85.7%

北京市烟花办5日凌晨发布消息称，除夕当天，因燃放烟花爆竹致伤一人、同比下降85.7%，火情1起、同比下降91.7%，五环路内“零伤情”“零火情”，五环路外燃放烟花爆竹明显减少，实现了“禁放区禁住、限放区安全、社会面平稳”的预期目标。

中新社报道，今年春节是《北京市烟花爆竹安全管理规定》实施的第二个春节，北京烟花爆竹禁放版图再度扩大，五环路内仍实施全面禁放，五环路外在大兴区、延庆区、昌平区增划了禁放区域。

除夕之夜是燃放烟花爆竹的高峰，北京市共出动各类防控力量84万余人，共同开展全市禁限放和社会面安全维护，划定8104个禁放看护网格，部署实名制执法力量、基层力量、内保力量和社会力量共23.3万余人，协同开展定点值守、动态巡控和发现劝阻、查处违规等禁放区看护，确保了禁放效果。

春节期间，北京市共设置烟花爆竹零售点37家，比去年87家减少50家，下降57.5％。今年购买烟花爆竹实施实名制，每个烟花爆竹零售点配备专门仪器，消费者刷身份证进行购买，一旦发生问题可以追溯到购买者。

按照《北京市烟花爆竹安全管理规定》要求，五环路以内(含五环路)和城市副中心不设置烟花爆竹零售点。五环路以外区域,在各区划定的禁止燃放区域内不设置烟花爆竹零售点,确保城市中心区、建成区和城市副中心的安全。

除夕之夜，北京市围绕16类禁放点和37个烟花爆竹销售网点，全面强化重点守卫、周边控制、浇湿阻燃等工作，确保节日安全。

此外，北京市公安部门启动最高防控等级，警力最大限度投入街面维护秩序，并动用警用直升机和卫星车，全面掌握全市情况；消防部门启动一级战备，前置机动巡逻控制，加强重点地区备勤；应急部门强化烟花配送、销售的安全监管，共同维护首都社会治安平稳有序。（完）