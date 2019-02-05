芝加哥艺术博物馆：汉朝玉猪成“生肖代表文物”

据美国《世界日报》报道，迎接猪年新春，连续六年获得旅游网站Trip Advisor评选为世界第一的芝加哥艺术博物馆(The Art Institute of Chicago)，推出中国新年展览，其中包括刻制猪鼻子、耳朵的一块汉朝玉猪。

芝加哥艺术馆观光营销经理朱莉 （Julie White）表示，猪年系列庆祝活动到2月19日止，期间到访民众可参加提供英文及中文解说的中国文物导览。

此外，位于博物馆二楼的餐厅Museum Cafe，在春节期间特别推出多道象征吉祥、富贵的菜肴与饮品，让游客对中国年传统有更一进步认识。

朱莉说，这次的“中国文物导览”，共介绍九项对象，其中汉朝玉猪位于艺术馆中的132号展厅，这只手掌大小的猪，为公元前206年到公元220年间的产物，这只玉猪也是艺术馆今年的“生肖代表文物”。

另外，参观者也不要错过134展厅的“水仙、南天竹果、灵芝、赏石瓷罐”，这项清朝的文物，可以让大家认识中国对于各种植物、石头的寓意，包括水仙为“长生不老”、灵芝与长青竹代表“健康常寿”等。

在艺术馆出版的中国新春中英文对照导览说明中，也仔细说明了中国年生肖，上面写着每个中国农历年都有一个对应生肖，今年是猪年，而猪年出生者，往往被视为具有优雅、聪慧、端庄的气质。