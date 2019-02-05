北京除夕夜PM2.5浓度同比下降超四成

据北京市环境保护监测中心2月5日通报称，2月4日晚（除夕夜）至5日凌晨，北京在烟花燃放集中时段的PM2.5浓度整体好于去年同期，同比下降45.7%，空气质量改善效果显著。

中新社报道，今年春节期间，北京继续在五环内禁放烟花爆竹，于五环外区域设置零售点并划定烟花禁限放范围。与往年不同，今年北京推行烟花购买实名制，且城市副中心不再设置烟花爆竹零售点。

据北京市环境保护监测中心通报数据，除夕晚间至大年初一凌晨，北京的PM2.5浓度整体呈现上升趋势，但上升速度较为缓慢，平均每小时增速在10微克/立方米以内。与2018年除夕夜监测结果相比较，今年烟花燃放集中时段的PM2.5浓度整体好于去年同期，除夕18时至大年初一凌晨2时，PM2.5浓度同比降低45.7%，空气质量改善效果显著。

5日10时，北京空气质量实况图显示，全市35个监测站点中，有17个站点达到优良级别，仅有5个站点仍处于重度及以上污染水平。

最新预报显示，5日上午，受东北高压作用，北京大部分空气质量以良到轻度污染为主，但部分郊区受除夕夜集中燃放烟花影响，空气质量仍维持重度到严重污染水平。5日下午至前半夜，受不利气象条件影响，扩散条件转差，预计北京城区周边及区域烟花爆竹燃放导致的高浓度污染会对京城产生传输影响，造成PM2.5浓度明显上升，部分时段的空气质量可能达到重度污染水平。

6日凌晨起，受冷空气影响，北京的扩散条件将逐步转好，空气质量也会有明显改善。此后，2月7日至10日即春节假期间，北京都将保持较好的空气质量。