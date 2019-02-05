2019年农历新年中国首班中欧班列从西安港始发

农历大年初一，载有41个集装箱的中欧班列“长安号”驶出西安港，一路向西奔向德国汉堡。据了解，这是2019年农历新年中国开行的首趟中欧班列。

中新社报道，本次班列由西安陆港多式联运公司组织开行，货品包括机械设备和配件、家居、空气净化器、服装、电子设备等。货源80%来自长三角、天津、山东等地，本地货源占20%，主要为机械设备、液晶显示屏等。

班列从西安出发后，经由中国新疆阿拉山口口岸出境，途径哈萨克斯坦、俄罗斯、白俄罗斯等国，到达波兰马拉舍维奇。班列到达马拉舍维奇后再进行分拨，最终抵达德国汉堡。全程9440公里，计划运行时间16天左右。

春节期间，西安国际港务区、铁路、海关及负责“长安号”运营陆港集团多式联运公司、西安自贸港建设运营公司等平台干部员工奋战在一线，确保“长安号”正常运营。

西安国际陆港多式联运公司副总经理邵博尔介绍，2月6日，陆港多式联运公司发往杜伊斯堡的班列货物已经集结完毕，其中货物包括衣服、大型设备、液晶显示等。从大年初一到初六每天都组织有班列。公司五十多位员工放弃休假，协助海关完成货物查验，确保货物顺利起运。

据了解，西安港以高质量发展引领中欧班列“长安号”运营，发挥承东启西的“门户+枢纽+流动”的优势，推进与丝路沿线务实合作，加速陕西内陆走向开放前沿。2018年“长安号”全年共开行1235列，运送货物总重达120.2万吨。

西安国际港务区管委会主任孙艺民表示，2019年，围绕中欧班列“长安号”开行1800列的目标，西安国际港务区将加快开行城际班列，着力打造中欧班列西安集结中心，加快物流信息化建设，进一步提升运营和服务效率，同时充分发挥陕西自贸区的政策优势，优化提升营商环境，带动贸易高速增长，产业快速聚集，全年力争引进引进东南沿海科技型加工企业30家以上，商贸物流企业50家以上，将西安港打造成承接东南沿海产业转移基地。