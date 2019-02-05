台陆委会抗议大陆空军春节影片：恫吓行径让台厌恶

针对中国人民解放军疑似春节前夕刻意播放对台武力威胁影片及歌曲，台湾陆委会昨天（4日）表示严正抗议与不满，强调台军充分掌握及监侦周边安全情况，并即时妥适反应，请台湾人民放心。

据联合新闻网报道，解放军空降兵部队官方微信公众号“我们的天空”前天（3日）在发布新歌《我的战鹰绕着宝岛飞》，歌词走柔和乐曲风，出现“我的战鹰绕着宝岛飞，捎来故乡的思念轻声唤你归”等句子。影片中还出现台湾多处画面，在台北101大楼的画面中还配有一枚空降兵徽章，恫吓意味浓厚。

陆委会指出，解放军近日发布威吓宣传影片，刻意出现台湾地标、歌曲，更强调战机绕台等肃杀内容，台方不会随之起舞。陆委会也强调，大陆不放弃武力犯台，刻意在此时刻进行挑衅，破坏台海现状及升高区域紧张情势，北京当局“以武促统”的恫吓行径，只会让台湾民众厌恶反感，让全世界爱好自由民主的国家更支持台湾。

陆委会重申，政府遵循台湾总统蔡英文所揭示的“三个坚定”原则：坚定守护中华民国台湾的主权安全，坚定维护民主自由的生活方式， 并坚定地往壮大台湾的方向前进，绝不屈从于大陆的文攻武吓。“我们奉劝中共当局勿再藉机生事、重蹈覆辙，改用正常健康的思维来看待两岸关系才是正道”。