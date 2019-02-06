春节档多影片单日票房再刷全球纪录

与2018年春节档的开局相似，2019年春节档首日用了13小时迈过10亿元大关。不同的是，一年前的首日票房纪录很大程度得益于高企的预售。在热烈的提前营销下，戊戌年大年初一是个“躺赢”的市场战果。而今年，春节档八部主力影片在预售总量上并不突出，基本都靠“硬核”的品质、凭各自的口碑出道。

《文汇报》报道，糅合了喜剧和软科幻的《疯狂的外星人》凭“笑果”和想多一层的黑色幽默拿下4.05亿元。片中的重要角色外星人与民间耍猴的反差萌结合效果，将看电影这一“喜兴消费”的意义诠释得淋漓尽致。《飞驰人生》是与观众间一次笑泪齐飞的共鸣，收获3.15亿元。《新喜剧之王》始于情怀又不止于情怀，也有不少影迷买账，拿到2.67亿元。科幻片《流浪地球》2亿元。老牌IP《熊出没·原始时代》凭稳定发挥揽下1.15亿元。《神探蒲松龄》《小猪佩奇过大年》和反腐题材《廉政风云》各有各的不足，首日票房都在6000万元左右。在中国观众观影经验日益丰富、中国电影持续进行品质攻关的场域里，看电影这一文化新年俗已不是“给啥看啥”的盲目消费，品质才是锚定市场的核心竞争力。

首日票房暂列第四，《流浪地球》的起势完全合乎业内外浓厚的观望情绪。因为提及科幻电影，业内外有两种惯性思维：科幻片里经历沧桑的与拯救地球的，都是美式符号和美式英雄；“中国科幻电影元年”迟迟未来，曾让中国观众和科幻迷失望。

不过，从第一波反响来看，根据刘慈欣同名小说改编的影片基本坐稳档期口碑王。截至昨晚，五万左右观众打出平均分8.5的高分，比去年的《红海行动》还高出0.2分。“中国科幻终于飞向浩瀚星空”“宇宙再大，总要回家”等短评开始在朋友圈刷起。中国科幻片的里程碑之作、契合“回家”主旋律的设定，都指向一个事实——无论是否科幻迷，《流浪地球》都是春节必选项。

故事里，急速老化的太阳将吞噬整个太阳系，人类决定带上地球一起流浪。人们在地球一侧安装巨大的行星发动机，以此逃离太阳奔向新家园。一万多座行星发动机，4.3光年外的新恒星；400年筹备，2500年航行，100代人参与其中……前所未有的、壮士断腕般的实验里，渺小个体的生命，该用什么单位衡量？

80后导演郭帆用他的镜头语言试图解答这一深刻命题。一开篇，一个长镜头从地面沿着巨大的行星发动机一路升腾、直上云霄。震撼的特效，被观众称作“一个镜头值回票价”；另有一段类似《地心引力》太空失重状态下的动作戏，也提升了影片的工业质感。北京大学教授戴锦华评价：“这个当代愚公移山的故事向我们表明：中国电影工业的水准上了一个台阶。在中国银幕上，我们第一次飞向太空。”著名评论家赵葆华更将《流浪地球》视为中国由电影大国向电影强国转型升级的一部代表性作品，“感情上，它用深植于中国文化土壤的家园情结作为核心推动力；价值上，该片用世界级的视听手段讲述人类性故事，传递了人类命运共同体的题旨。”

《流浪地球》是中国科幻电影的里程碑之作，已没有疑问。春节档拥有世上最庞大的观众群和市场弹性，也已屡次证实。现在的问题是，好档期可以怎样放大一部好影片。