今年春晚跨媒体传播创纪录 观众总规模11.73亿

2019央视春晚直播期间，通过电视、网络、社交媒体等多终端多渠道，海内外收视的观众总规模达11.73亿人，创下了跨媒体收视传播新纪录。

中新社报道，据统计，除夕当晚，中国国内有239家电视频道对央视春晚进行同步转播，并通过全球218家海外合作方在162个国家和地区落地播出。

直播期间，通过电视、网络、社交媒体等多终端多渠道，海内外收视的观众总规模达11.73亿人，比去年同时段观众规模提升约4200万人。其中，通过新媒体端直播和点播春晚的用户规模为5.27亿人，相对去年同时段新媒体端用户增加了9600万人；国内通过电视端直播与电视时移收看春晚的观众达到了6.214亿人；通过海外长城平台收看央视春晚的观众规模达2480万人，相对去年同时段海外观众收视规模增加1100万人。

数据同时显示，今年春晚整体美誉度(网络正向评论比例)达96.98%，也成为近年来观众最喜欢的春晚之一。

数据显示，2019年春晚跨屏总收视率达30.07%，网络端总收视率2.74%，相对去年(2.24%)提升了0.5个百分点。其中，通过网络直播收看春晚的时间达1.0626亿小时、通过网络点播收看春晚的时间达0.6283亿小时。

数据显示，整台央视春晚直播期间(除夕当晚20：00-0：47)，互联网对春晚的提及量达947万条，成为当晚绝对的刷屏主题。春晚播出期间，新浪微博春晚相关内容阅读量达63.44亿次。

在境外网络文稿中，春晚的提及量达32.88万条。CGTN新媒体海外社交脸书主账号受春晚拉动，互动量超过170万，跃升全球新闻媒体榜单榜首。