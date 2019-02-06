中国商务部：中国世贸承诺报告与事实不符

中国商务部昨天（5日）对美国贸易代表办公室发表的中国世贸承诺报告做出反驳，称内容与事实不符。

综合路透社和中国商务部官网发布的消息，商务部对2018年度《中国履行加入世贸组织承诺情况报告》发表谈话时说“与以往一样，报告基于美国国内法律，而不是依据世贸组织协定和多边规则评价中国履行世贸组织承诺的情况，与事实不符。《报告》相当部分对中方的指责超出我加入世贸组织承诺，缺乏法理和事实依据。中方对《报告》表示反对。”

商务部的这项声明指出，加入世贸组织后，中国切实履行各项承诺，完善社会主义市场经济体制和法律体系，提高贸易政策透明度，开放货物贸易、服务贸易市场，完善知识产权保护法律体系并加强执法力度。

当局也举例指出，中国去年提交了中央和地方补贴政策通报和2011-2016年农业国内支持通报，切实提高透明度。在2018年世贸组织第七次对华贸易政策审议中，绝大多数成员对中国经贸政策走向和承诺履行给予积极评价，并赞赏中国对多边贸易体制作出的贡献。2018年中国政府发布的《中国与世界贸易组织》白皮书，全面介绍中国履行加入世贸组织承诺的实践，阐明中国推进更高水平对外开放的愿景与行动。

声明最后指出，中国坚定支持多边贸易体制，积极参与世贸组织改革，旗帜鲜明反对单边主义和保护主义，推动经济全球化朝着更加开放、包容、普惠、平衡、共赢方向发展。

美国贸易办公室周一曾指出，为尝试遏制中国“重商主义”贸易行为而展开世界贸易组织新规则谈判，基本上将是徒劳的，并誓言将采取单边措施保护美国工人、农民和企业。

报道也称，办公室使用这份报告的部分目的是要解释美国为何对中国展开贸易战，以迫使中国改变其经济模式。