林志玲春晚表演被指有替身 经纪人：替身负责一成

台湾知名艺人林志玲今年参与央视春晚水上芭蕾表演，有网民指在播放远拍镜头时，腿部和林志玲的不太一样，猜测可能是找替身上场。林志玲经纪人坦承，有10%的高难度动作是由专业选手来替身完成。

据台湾《联合报》报道，林志玲暌违八年登上春晚，和武汉汉秀艺术团、湖北省体育局花样游泳队、湖南省体育局花样游泳队以及辽宁芭蕾舞团等专业表演者一起表演。

林志玲先以花中仙子姿态小跳了一段芭蕾舞，然后坐上花环升至半空中，从高空中一跃跳入水里，并和表演团队一起完成许多高难度动作，而不论是跳水或是水面托举等动作。林志玲都做得相当到位，看得出下足功夫练习，获网民一致赞扬。

不过，有网民发现，林志玲在跳水时的远拍画面，以及水里由下往上特写的画面看起来较本人健壮，似乎不是同一个人，引发揣测。

林志玲经纪人对此说：“姐姐参与整段演出完全尊重导演组的安排及相信他们对节目的要求。整段节目90%由姐姐本人完成，10%专业的跳水动作导演组经过审慎考量希望这种需要高度专业的动作能由专业选手来替身完成。”

经纪人也说：“姐姐非常谢谢所有台前幕后辛苦的选手、表演者以及工作人员，没有大家的努力也不能完成这样完美的绽放！掌声是大家共同努力获得的，荣耀更是属于团队每一个人的！”

另一位受邀到春晚表演的艺人、台湾魔术师刘谦，则被指所呈现的魔术此前在地方电视台播出。网络上如今也流传一个现场视频，疑似曝光了刘谦在表演过程中，与助手合作偷偷换壶的过程。

据新浪新闻报道，从拍摄角度看，视频的机位比较高。视频显示，刘谦正在和一位台下的观众交谈，声音比较嘈杂，他说的从声音判断是“还好吗”。他右臂下垂，右手拿壶，说话时助手从摄像身边蹲着身过来，用另一个壶换走了刘谦手里的壶。