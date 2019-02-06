中法贸易额首次突破600亿美元

近年来，随着中国对外开放力度不断加大，中法两国商贸往来持续升温。2018年，中法双边贸易额首次突破600亿美元（约812亿新元），中国赴法国游客超过230万人次。

据新华社昨天（5日）报道，法国的奢侈服装及箱包、化妆品、食品、酒类产品也正不断走向中国千家万户。

去年11月，在上海举行的首届中国国际进口博览会上，法国前总理拉法兰见证了获准对华出口的法国牛肉“首秀”。他在今年春节前夕表示，法国拥有许多高质量的企业和产品，希望能向中国出口更多商品，继续丰富中国百姓的生活。

可以说，法国许多企业都在不断寻求将法国产品销往中国。法国天地高卢公司是一家跨境电商平台，代理了家居、食品、日化、箱包等领域的十多个法国本土品牌。公司首席执行官刘力宾告诉记者，中国的春节正是快消品销售的“黄金季节”，从去年12月开始，公司就开始尝试通过网上购物商城将自己代理的日化产品销往中国，相信随着中国消费者对法国中高端生活用品的认可度越来越高，未来市场可期。

在“一带一路”倡议框架下，中法两国深入开展务实合作正给两国民众生活带来“新鲜感”。中国的武汉、义乌到法国的里昂、杜尔日开通了火车班列，中国企业投资的国际商贸城为法国南部的马赛港带来发展新契机，法国葡萄酒和奶酪正走上越来越多的中国百姓餐桌。

法国经济和财政部官员克里斯托夫·博里说，法国企业已感受到中国持续对外开放带来的合作机会，未来法国对中国的市场开放抱有很大期待。