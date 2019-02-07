中国年节消费之变:“悦己型消费”悄然兴起

春节期间,消费升温。中国消费者更愿意在最大能力范围内取悦自我，“悦己型消费”商机暗涌。

据新华社报道，苏州白领叶少波海淘了名牌限量版香水作为春节礼物。她告诉记者：“它们能代表我的兴趣爱好。”在南京某事业单位工作的许阳38岁，他的年货是一款电动鼻毛修剪器，“辛苦了一年,总要对自己好一点”。“95后”网民“美丽的小丫”则送自己一套性感内衣，“虽然没有男朋友,也要美成一道光。”

记者春节期间走访江苏多家商场发现，冲牙器、美容滋补产品等销量增长迅速，人们通过消费探寻自我价值，收获即时幸福与美好。京东到家发布的《2019年中国年货消费报告》显示，品质取代价格成为年货消费首选因素，以“好好吃饭”为代表的国民日常消费呈现出更注重“悦己”体验的升级特征。

专家分析认为，当下春节消费动机中，有相当部分是出于对自我个性与生活审美的表达——消费者通过购买的商品，来向外界说明“我是谁，我喜欢什么”。

苏州佳世达电通有限公司中国区产品开发中心智能方案事业群总监李兆平认为，居民增收、中等收入人群壮大、社交网络催化等因素，是春节新消费形成的动因。

许阳说,为努力的自己提供高品质供给，本质是对“高品质”的需求增加，而不是对“奢侈品”的需求增加。

顺应消费升级大潮流，既是稳增长的持久动力，又是改善民生的现实路径，重点在于如何延续年节消费增长态势。

一些专家认为，要尽早根据新消费需求，谋划实施中长期的结构性改革。

李兆平认为，目前农村“悦己型消费”仍是短板,农村居民的差异化诉求形成了潜力巨大的市场。“如何使高质量商品下乡，是稳消费、促消费的重点。同时，以养老、健康为代表的服务型悦己消费空间较大。”