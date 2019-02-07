中国生态环境部：今年春节期间有城市出现空气重污染 但同比普遍好转

中国生态环境部有关负责人日前通报，2019年除夕至初一期间（4日19时至5日6时）中国城市空气质量总体良好，受不利气象条件和烟花爆竹燃放影响，部分城市出现空气重污染。但由于今年各地普遍加强烟花爆竹禁放限放措施，今年春节期间城市空气质量同比普遍好转。

据新华社报道，这位负责人介绍说，除夕至初一期间，全国338个地级及以上城市中，有70个城市空气质量达到重度及以上污染级别，其中11个城市达到严重污染级别。与前一日相比，重度污染和严重污染级别城市数量分别增加49个和8个，烟花爆竹燃放对城市空气质量影响明显。

他介绍，由于今年各地普遍加强烟花爆竹禁放限放措施，今年春节期间城市空气质量同比普遍好转。从近五年除夕至初一期间全国城市空气质量变化情况来看，2019年338个城市空气质量总体有所好转，PM2.5最大小时平均浓度较去年同期下降了14.2%，较前三年平均下降了31.9%。峰值污染期间全国重污染城市数量较去年春节减少了12个，较前三年平均减少了53个。

2019年春节期间北京市五环内禁放烟花爆竹，与往年同期相比，北京市污染程度明显改善，最大峰值浓度为177微克/立方米，较去年同期下降38.3%，较前三年平均峰值浓度下降67.8%。期间，北京市在初一3时至5时PM2.5小时浓度超过150微克/立方米，空气质量达重度污染，未出现严重污染，相比近三年春节期间，重度及以上污染时长已显著降低。

这位负责人表示，根据预测，未来3天，全国空气质量前期一般，后期受冷空气影响，空气质量好转。其中6日华北中南部可能出现中至重度污染，西北南疆地区受沙尘影响可能出现重至严重污染。