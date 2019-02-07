足坛拜年俱乐部绞尽脑汁 西甲“年画”武磊占C位

中国春节越来越被全世界接受，是个不争的事实。而随着2019年春节的到来，国际足坛各大俱乐部也迫不及待，纷纷以各种方式向中国球迷发来新春祝福。

据北青网报道，为了在拜年这个“赛场”脱颖而出，各俱乐部绞尽脑汁，付出的心力一点儿也不比在绿茵场上少。经过激烈比拼，广大球迷一致认为，今年的冠军，当数在拜年领域底蕴更加深厚的英超阿森纳。

巴萨今年给中国球迷拜年的方式极具创意，该队拍摄了一段视频，以队内头号球星梅西领衔，皮克、特尔施特根、乌姆蒂蒂以及巴萨女队球员和俱乐部青训小将，轮流传球，用足球轨迹传出了一个中国字“春”字。

有巴萨带头，西甲联赛也不甘落后。借武磊加盟西班牙人队之机，西甲官方在社交媒体上发布“七星拜年”的年画，其中福禄寿喜等神仙，分别P上了阿尔巴、大罗、华金、劳尔·加西亚、莫德里奇、武磊和格列兹曼等7位球员的头像，而武磊手持球鞋占据了最中间的C位。西甲官方配文：“春去春来，风云变幻，西甲与你，长情相伴。”

在各自录制的拜年视频中，更多豪门俱乐部选择了让球星们讲普通话，通过说中国式吉利话的方法，展示他们的才艺与诚意。英超领头羊利物浦球星拉拉纳、斯图里奇献上顺口溜：“改革春风吹满地，我军球员真争气”；德甲巨无霸拜仁球星穆勒、莱万多夫斯基、诺伊尔等人纷纷奉上祝福，不乏“C位”“锦鲤”等中国流行语。

而出场阵容最雄壮的要数英超豪门曼城。该队10位球星轮番上阵，一人一句从1到10念了个遍：“一帆风顺、二龙腾飞、三阳开泰、四季平安、五福临门、六六大顺、七星高照、八方来财、九九同心、十全十美”，最后再由德布劳内手捏一把写着中文“么么哒”的扇子总结陈词“一起加油”。除此之外，曼城还拍摄了另一段视频，球星伯纳多·席尔瓦身穿中国古代服装，挑战叶底摘桃、双肩背月、燕归巢等蹴鞠花式动作，向中国足球致敬，画质和音效直逼动作大片。

光会说几句中国吉利话送祝福，那不叫本事。意大利国米俱乐部别出心裁，举办了一场春节知识问答比赛。

视频中，国米球星们需要面对各种有关春节的问题，并选出正确答案。“羊、猫、龙，哪一个不属于中国十二生肖”“中国新年持续的时间是5天、10天还是15天”……这些问题可算是把诸位球星给难坏了。

尽管竞争激烈，但大多数中国网友，还是毫不犹豫将足坛的新春送祝福冠军，颁给了英超劲旅阿森纳，因为他们实在是太多才多艺了。

阿森纳录制的拜年视频，一开始就中国味道十足，两位球员身着唐装互相用普通话打招呼：“来就来了，带什么东西”“拜年了，一点心意”。

之后阿森纳众将轮番展示了炸鞭炮、贴对联、包饺子等诸多过年习俗，你没看错，接下来居然还有4位球员围成一桌打麻将！而在送上“吃鱼，年年有余”“吃鸡，大吉大利”等吉祥话之余，阿森纳球星们还关心地问候球迷：“买房了吗？买车了吗？升职了吗？加薪了吗？成家了吗？拿红包了吗？新年快乐！恭喜发财！”

在亲近中国球迷方面，阿森纳向来不遗余力，前几年甚至连端午节都不忘拍划龙舟的视频送上祝福。而这一次拜年大赛，他们最终如愿拔得头筹，也并不让人意外。