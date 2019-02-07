台中文化局长张大春：推两岸交流是最佳选择

台中市文化局代理局长张大春接受访问表示，两岸同文同种，又有地缘相近、语言相通的优势，所以推动两岸文化交流是成本最低、最能看到成效的选择。他过去曾担任台中市“观光局长”，亲眼见证两岸交流，对台中各行各业的实质帮助，所以在卢秀燕市长就任后，让台中恢复过去的两岸交流盛况，不只是他的职责业务，更是台中业者的心声。

据中评社报道，张大春表示，他代理台中市文化局长还不到一个月，目前积极推动两岸文化交流活动，预计在下半年度要举办两岸作家论坛，因为台中是文化城，培育很多文学作家，希望透过邀请大陆作家来访，建立两岸作家定期互访，慢慢推动两地文化交流，最终目标是跟大陆富有文化底蕴的城市建立“文学姊妹市”。

张大春认为，两岸都是同文同种，两岸民间交流都应该正向看待，无论是台中团体到大陆交流，还是大陆城市率团来台中，有地缘相近，文化语言相同的优势，所以推动两岸文化交流，这是成本最低、最容易彰显成果的选择。

曾任台中市观光旅游局长的张大春也说，过去他在推动台中观光旅游，最能了解两岸交流对台中市各行各业的实质帮助，在胡志强执政时，台中市两岸交流的盛况，让旅馆业者、餐厅业者、糕饼业者都得到最实质的收入增加。

张大春提到，这几年台中市两岸交流活动变少，对于业者影响非常大，现在台中市再度政党轮替，很多观光业者都像市政府反映，希望能赶快再推动两岸交流，吸引陆客来台中旅游，让台中市恢复过往的荣景。

身为台中市文化业务的主管局长。张大春提到，他的立场，就是要努力搭线，为两岸城市之间，提供更多、更广泛的交流，让两岸艺文人士可以相互往来，推进文化交流。包括每年定期举办的“台中爵士音乐节”，大陆也有相当知名的“上海爵士音乐节”，未来希望能有机会带领台中乐团参与上海音乐节活动，增加台中文化的能见度。

张大春认为，台中市推动两岸文化交流的平台相当多，2014年以前，台中市举办中台湾灯会，曾多次邀请南京秦淮河、四川自贡等大陆灯会来台交流；另外，农历三月举办的“大甲妈祖遶境”每年都吸引上百万民众参与，当中有许多大陆与港澳民众，这也是推动两岸宗教交流的绝佳平台，只要好好把握，就能让台中恢复过去的交流盛况。