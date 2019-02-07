刘慈欣：《流浪地球》75%特效是国内团队做的

中国春节假期，改编自刘慈欣著作的科幻大片《流浪地球》广获好评，不少业内人士都把它视作中国科幻产业发展的标志性作品。

据川报观察微信公众号消息，对于如何评价《流浪地球》，原作者刘慈欣的第一句话是，“这个确实和我想象不一样。”他说想象中这种质量的大制作电影，至少还得几年后才能出现，“《流浪地球》很成功，各方面都成功。第一次就有这样水平，当然是好事。”

大刘特别提到片中壮丽的特效，75%都是国内团队做的，“外国团队只参与了一小部分，主要还是国内团队努力的成果。”在他看来这意味着国内科幻电影团队的成熟，“毕竟电影本身从创意、剧本到整体规划都得中方团队决定。这些事情再多外国团队来都没用，因为要你来告诉别人该做什么。”

两年前，刘慈欣谈到《流浪地球》等电影改编时，以一贯直言的风格说，不要对国内首个大制作科幻电影有太多期待，“美国从上世纪初开始拍科幻电影，拍了100多年，真正有水准的作品两只手都数得出来。”

《流浪地球》讲述了在未来，太阳即将膨胀为红巨星会毁灭太阳系内所有行星，人类启动“流浪地球计划”，在地表建起无数台行星发动机带着地球一起逃离太阳系寻找新家园，人类进入漫长而黑暗的集体大逃亡的故事。由郭帆执导的电影在小说基础上做了大幅改编，加入了一对父子携手化解地球危机、解开多年心结的故事。同时呈现了大量视觉奇观，包括末日冰封的上海和空间站救援。