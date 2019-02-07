香港年初一发生双尸案  29岁男疑杀女友后上吊亡

香港马鞍山5日发生双尸命案。一名29岁男子怀疑杀害女友后上吊死亡。

据中通社报道，当晚8时半，一名女子报案，指其29岁吴姓儿子本答应于年三十晚回家吃团年饭，但未有出现，而且与家人失去联络数天，遂到儿子单位拍门，却未有人应门。女子找来锁匠开锁，发现大门及房门均被人以螺丝及铝片封住，吴姓男疑于木门后上吊。

警方接报到场，消防协助破门，发现房内有两具尸体。其中，吴姓男于房门门框后挂上一个衣架，再以行山绳上吊，其25岁张姓女友则浴血倒卧床上，面部、背部及两臂均有多处刀伤，颈上有被绳勒过痕迹。法医推算二人已死去一至两天，死因仍有待验尸后确定。

警方于现场检获一把剪刀、一把6吋长的折刀、一把鎅刀、一条行山绳及一扎麻绳，另搜出一个电风炮及电钻。由于单位大门及房门均已锁上，警方排除有第三者涉案，初步调查显示，吴姓男于单位内袭击其女友后自杀。

现场为一300呎单位，事发后单位整齐，但墙上有多个钻孔、屋内满是灰尘，墙身则被人以红色油漆划上多个交叉，警方相信以上痕迹均由吴姓男造成。另外，由于单位内开了冷气，故尸体未有发臭；两名死者死亡时间相若。

警方将案件列作谋杀及自杀处理，将从感情及金钱方向调查谋杀动机，暂未有重大发现。