美官员：中美竞争不代表一定有对抗冲突

美国国防部亚太助理部长薛瑞福（Randall Schriver）昨天（7日）说，中国大陆是美国的战略竞争对手，但竞争不代表一定有对抗与冲突，而称美国也看到了大陆的对台野心，美国会持续执行《台湾关系法》，对台军售。

据台湾联合新闻网报道，薛瑞福在一场活动上阐述美国视大陆为战略竞争对手，延续五角大厦去年在《国防战略报告》中的观点与论述。他还特别提到前国防部长马提斯当时说法指出，这并非美国的选择，而是大陆自身作为，让美国必须改变心态与战略。

薛瑞福细数从南中国海、东海到台海，称美国都看到中国的野心，试图改写国际秩序，除军事上外，他还提到包括中国大陆试图输出国营企业主导的商业模式，大陆在全球以多种方式投射自身实力。他说，如果中国大陆模式能成功，区域及世界局势将大不相同，因此美国必须持续在区域投射自身的实力。

他强调，美国乐见也欢迎竞争，竞争不意味着一定有对抗与冲突，竞争可以是和平的，而美国看待中国大陆的观点，取决于中国大陆国家主席习近平及大陆当局自身对大陆发展所采取的行动。

关于台海，他则重申一贯立场指出，美国会持续依照《台湾关系法》，执行对台军售，以确保台湾有能力吓阻大陆的侵略。

有媒体询问，面对中国大陆崛起及解放军现代化的发展，美国在对台军售上有什么样的改变才足以应对。薛瑞福再度提到《台湾关系法》。他称，40年前，当解放军也还未壮大时，《台湾关系法》就很有先见之明，在对台军售上有了给了美国很有弹性、授予支持台湾自主防卫武器的天才设计。

薛瑞福说，美国对中国大陆要有不同的心态与战略应对，但在对台政策上不需有任何改变，美国会持续执行台湾关系法，协助台湾安全，当然这也涉及美国有“自己的准备计划”，但美国通常不会公开讨论。

薛瑞福也指出，美国支持台湾想要维持自己的民主体制及自由的目标，台湾也已有所行动，例如在国防预算占台湾境内生产额的比例上，美国看到台湾有所提升，令人鼓舞，而在提供武器上，美国是台湾的伙伴，但这也必须是持续的努力，才能捍卫台湾的自由民主。