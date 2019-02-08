苏贞昌谈华航机师罢工：责成交通部介入协调

行政院长苏贞昌今天（8日）指出，行政院积极掌握整个情况的发展，也责成交通部全力介入协调，希望劳资双方，包括华航跟机师，能够考量旅客权益，华航公司能积极做出回应。

综合台湾《联合报》和《经济日报》报道，苏贞昌说，因为春节运输量非常大，也希望大家都能在交通部协调下，尽速让整个事件落幕，让全民获得最大保障。当局也随时跟交通部、桃园市、工会了解中，希望交通部尽力协调，让事件尽速落幕。

此外，华航总经理谢世谦今天上午8时30分带领资深副总高星潢、罗雅美等高阶主管举行记者会，说明华航将全力维护航班运作，持续与工会沟通。记者会中谢世谦等人对罢工造成旅客不便、社会不安，一鞠躬致歉。

谢世谦回答媒体询问时表示，华航与工会在去年8月已经进行会谈，在会谈未完成前，事实上是不能罢工，公司也从未放弃协商沟通机会，希望工会以旅客权益为念，尽速回归劳资协商。

对华航与工会间协商事项是否有回转余地，谢世谦认为，双方在谈论时，看法有不一样，至于各项版本则希望大家好好坐下来继续谈，再达成共识，但事实上很多都还没有谈完，公司的大门永远是开的，希望双方好好坐下来协商。

华航表示，8日确实征召有意愿服勤的机师上线，据公司内部了解，有些过去言论与公司有些对立的机师，8日也以实际的行动支援春节疏运工作，华航非常感谢这些机师的付出。

至于8日有多少机师销假服勤，谢世谦表示，数字不方便透露，但也证明有不少机师愿意共同肩负春节疏运的社会责任。

谢世谦强调，大家都是成年人，机师更是高薪的知识分子，是否会将个人身分证或护照交给别人，他个人并不清楚，相信机师应该有自己看法。

桃园市机师职业工会回应华航记者会时怒批“胡说八道”，强调从2月1日至今情势急转直下，就是因为华航直到昨天，交通部、桃园市劳动局要求华航提出解决对策，华航不仅没有任何让步还胡扯机师要求对酒测让步，成为凌晨宣布罢工的关键原因。

工会也重申五大诉求包含“改善疲劳航班，要求长程航班八小时以上三人派遣，12小时以上四人派遣”、“副驾驶升训制度透明化，保障国籍机师工作权”、“禁止对工会会员（干部）施压、胁迫、秋后算账，与工会达成协议之权益项目由工会专属”、“撤换破坏劳资关系之不称职主管”、“比照长荣航空保证第13个月全薪，纳入团协、会员限定”。工会要求华航针对上述五点提出对案，工会评估后才能继续谈。