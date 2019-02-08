台交通部邀请华航与工会下午参加会谈

台湾交通部长林佳龙今天（8日）再向华航和机师工会喊话，并称交通部邀请华航和桃园市机师职业工会双方今天下午出席座谈会。

据台湾《自由时报》报道，林佳龙在中午的记者会上说，任何劳资争议的调解，都不应该无视于台湾人的飞安、旅客的权益、以及社会可能要付出的庞大代价。

林佳龙说，面对华航罢工事件，他在深夜即刻指示，邀集劳动部、桃园市政府劳动局，以及民航局、机场公司、观光局，成立紧急应变中心，目前掌握预计将影响18个航班、旅客约3184人，民航局已督促华航全力协助受影响旅客，事先通知旅客，并采取签转其他航空公司等作法。

林佳龙表示，交通部也责成桃园国际机场公司与民航局，密切掌握华航航班调度资讯，华航也应尽速对外说明，如何透过航班的调度，维护旅客的权益，针对受影响航班部分，交通部已请华航优先协助旅客返台，并研议补偿旅客作法之可行性。

对于可能因此事件暂时滞留海外的旅客，林佳龙说明，交通部观光局已于昨夜起陆续通知相关旅行社，妥为安排团体旅客之后续行程、食宿等照顾事宜，也请旅行社协助在行程与航班未确定前，尽量让旅客不要到机场空等。

林佳龙说，工会当然有依法罢工权利，他完全尊重，但春节期间骤然发动罢工，造成旅客不便，很容易模糊了工会的诉求，也难以获得社会大众的支持，期盼工会能够尽速派代表，出席交通部主持的劳资座谈会，共谋解决问题的方案。

至于华航方面，林佳龙说，华航也应以旅客权益为重，秉持公司治理精神，诚恳与工会对话和协商，找出交集，以尽速结束罢工抗争，并借此事件的检讨和反省，以维护公司形象，进而展开华航公司的改革，以回应社会的期待。