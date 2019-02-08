中国地方债火爆 促使发行利率降低

中国今年发放地方债后，成为众多投资者竞相追逐的对象，也促使发行利率下降。有分析师认为，此举有利于降低地方政府后续偿债压力。

据中国澎湃新闻报道，今年1月，中国新疆、河南、福建、青岛、厦门等25个省市自治区（包括新疆生产建设兵团）合计发行了4179.6643亿元（人民币，下同，约840亿新元）的地方债。

在无风险利率快速下行，资产荒愈演愈烈，以及地方债利率与国债利率之间稳定的40BP定价差等因素影响之下，地方债成为众多投资者竞相追逐的对象。

申万宏源分析师孟祥娟认为，地方债的发行利率规定为不低于同期限国债收益率40bp，较国债和政策性金融债具有一定优势。同时，地方债还具有信用风险低、地方债一般可形成存款且免税、占用风险权重较低等优势，对于银行等主要持有者具有较高的吸引力。

从中标利率来看，1月21日起一周内，地方债的认购倍数大多超过40倍。比如，1月25日结束招标的福建省5年、7年和10年期一般地方债中标利率分别为3.33%、3.47%和3.50%，均较投标区间下限上浮40BP，投标倍数为53.1倍、53.09倍和53.06倍。同日，河北省发行的两期地方债认购倍数也都超过50倍，7年期和10年期地方专项债中标利率分别为3.47%和3.51%。相比之下，2018年第一季度地方债平均认购倍数仅为1.27倍。

转折点发生在1月29日，有消息称，地方债投标区间下限，将调整为25-40BP，即最低可在基准基础上浮25个BP。当日开始招标发行的湖北省5年期和10年期一般债券等多个地方债中标利率均较下限上浮25个BP，利率分别为3.19%和3.38%。这一变化也基本印证了此前的调整消息。

在此之后，深圳、江苏、海南、内蒙古、广西、北京、浙江、广东等地发行的地方债中标利率均已按照“新政”执行，较之前均有所下降。比如，5年期利率由3.33%左右降至3.19%，10年期利率由3.5%左右降至3.38%。

对于地方债发行利率下调，中信建投黄文涛、李广认为，此举有利于降低地方政府后续偿债压力，预计后续各省地方债发行利率重回分化状态，但参照25BP作为发行上限的省份或占多数。同时，发行利率下调，地方债价格优势削弱，有助于债市回归平衡。虽然地方债发行火爆，但近期国债和国开债收益率却持续上行，地方债挤出效应已有所体现。