港入境处首度捣破外佣与中国人假结婚集团 拘留37人

香港入境处首度捣破一个安排外籍家庭佣工及中国大陆人假结婚的犯罪集团，并拘捕37人。

据香港《明报》今天（8日）报道，犯罪集团通过假结婚骗取通行证或受养人签证，继续在香港逗留。当局拘捕22名香港人、两名大陆人，以及13名来自印度及尼泊尔的外籍家庭佣工。集团主脑为一名任职商场保安、55岁的香港女子，区域法院今日判处她4项串谋欺诈罪及一项妨碍司法公正罪名成立。

集团主要透过相熟朋友，以及其社交圈子，招揽港人参与假结婚。集团主脑另外认识一名通晓印度语及尼泊尔语的香港友人，协助集团物色家庭佣工参与假结婚。入境处形容，集团“精密安排”假结婚人士到时钟酒店拍摄生活照，通讯时也会使用代号沟通，例如“装修”代表假结婚，“看医生”则代表与入境处人员会面，增加侦查难度。

假结婚的收费参差不齐，集团向参与假结婚的外籍佣工收取4万至15万元（港元，下同，约6913至25923新元）费用，向大陆人则收取7万元，而参与假结婚的港人可获取2万至6万元不等的报酬，惟大部分港人只收到部分报酬，集团一共收取了逾200万元的假结婚费用。入境处估计，集团已运作两至三年，当中涉及假结婚的案件不超过20宗。