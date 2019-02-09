港初一至初三日均中国大陆旅游团数量按年增五成

香港旅游业议会发布的数据显示，从今年初一至初三，香港每日平均接待中国大陆旅游团数量按年增五成。

据香港《明报》报道，截至昨天（8日）中午，农历年初一至年初三（2月5日至7日）期间，向议会登记的大陆旅游团分别有160、195及230个，每日平均有30个大陆游行团经港珠澳大桥出入境。整个黄金周计，每日平均有150个大陆旅游团来港。旅议会去年曾指出，年三十至初六每天平均约有100个大陆旅游团访港，即今年日均接待大陆旅游团数量按年增五成。

截至昨中午，农历年初一至年初三（2月5至7日）期间，向议会登记的内地旅游团分别有160、195及230个，每日平均有30个内地游行团经港珠澳大桥出入境。整个黄金周计，每日平均有150个内地旅游团来港。旅议会去年曾指出，年三十至初六每天平均约有100个内地旅游团访港，即今年日均接待内地旅游团数量按年增五成。

澳门旅游局也公布新春访澳旅客数据。农历年三十至年初三（2月4至7日）期间，合计有62.8万人访澳，按年增26.1%，当中大陆旅客占71.2 %，按年上升26.5%至44.7万人。年初三（2月7日）的访澳内地旅客最多，达17.5万人。

澳门治安警察局指出，港珠澳大桥开通后，分担了外港码头及凼仔码头的压力，年初一至年初三期间，两个码头的出入境流量分别减少17.5%及22.5%。