崔天凯：中美虽有分歧但仍需建更强关系

中国驻美大使崔天凯指出，中美虽然是两个截然不同的国家，彼此有分歧，但仍然需要建立更强的关系。

据香港电台今天（9日）报道，崔天凯在美国密歇根州一个活动致词时提到，中美关系的发展，需要建基于协调、合作及稳定，即使两国在历史及文化上有差异，但最重要的是，认识彼此的意图及政策，认清双方立场，来稳定两国关系；若以“零和游戏”的心态和过分强调竞争来看待中美关系，只会破坏彼此关系。

崔天凯强调，中美在多个国际议题需要携手合作，包括气候变化、对抗恐怖主义、贫穷、流行病及天灾，无一个国家能够独自应对。